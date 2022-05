Na Islandu će biti izložen odljev penisa u gipsu Jimija Hendrixa

Penis Jimija Hendrixa bit će predstavljen sljedećeg mjeseca u falološkom muzeju na Islandu zahvaljujući donaciji umjetnice Cynthie Albritton neposredno prije svoje smrti.

Odljev penisa Jimija Hendrixa trebao bi biti predstavljen u Phallološkom muzeju na Islandu tijekom mjeseca lipnja. Oljev penisa Jimija Hendrixa u gipsu izradila je umjetnica Cythija Albritton u veljači 1968. godine dok je Hendrix bio na turneji u Chicagu. Odljev njegovog penisa biti će otkriven tijekom zatvorenog događaja u prostorijama muzeja u centru Reykjavika početkom lipnja.

Poznata kao “Plaster Caster”, Cythia Albritton, koja je također izradila kalupe za penis za Petea Shelleyja iz grupe Buzzcocks i frontmena Dead Kennedysa Jello Biafru, donirala je odljev u gipsu islandskoj instituciji neposredno prije smrti u travnju.

“Falološki muzej s osjećajem tuge i ponosa objavljuje da je prije smrti, Cynthia ʹPlaster Casterʹ Albritton, odlučila donirati muzeju jedan od nekoliko odljevaka Jimija Hendrixa,“ objavljeno je na službenim stranicama muzeja 23. svibnja.

Iako Cythia Albritton nikad nije uzela odljev penisa Genea Simmonsa iz grupe Kiss, Simmons je napisao pjesmu pod nazivom ‘Plaster Caster’ za album KISS-a iz 1977. ‘Love Gun’, koji je uključivao stihove: “The plaster’s gettin’ harder and my love is perfection/ A token of my love for her collection.”

Svoju prvu izložbu odljeva penisa u gipsu održala je u New Yorku 2000. godine, da bi nakon te izložbe kasnije izlagala radove na MoMA PS1. Bila je i u središtu dokumentarca Jessice Villines iz 2001. ‘Plaster Caster’.

U posljednjoj fazi njezine karijere uključila je muške filmaše i grudi umjetnica u svoj rad, a imena poput Peaches, Karen O i Stereolabove Lætitia Sadie nalaze se u njezinoj kolekciji.

Islandski falološki muzej otvorio je 1997. godine Sigurður Hjartarson i može se pohvaliti najvećim svjetskim prikazom penisa i dijelova penisa svakog pojedinog sisavca na Islandu, kao i mnogim stranim vrstama od ukupno gotovo njih 300. Više informacija o falološkom muzeju možete saznati na ovom linku.