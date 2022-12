Zvijezda filma “Black Panther” postao suvlasnik engleskog kluba Bournemouth

Glumac, producent i redatelj Michael B. Jordan, najpooznatiji po ulozi u filmu „Black Panther“, postao je suvlasnik engleskog nogometnog prvoligaša AFC Bournemouth. Klub je o tome obavijestio javnost u službenom priopćenju u utorak gdje se navodi da je klub prodan američkom biznismenu Billu Foleyu i manjinskoj grupaciji koju predvodi Jordan.

Foley je najpoznatiji kao vlasnik NHL momčadi Vegas Golden Knights iz Las Vegasa dok je za Jordana ovo prvi poslovni ulazak u sportske vode. AFC Bournemouth je izjavio kako Foley automatski postaje predsjednik kluba te će blisko surađivati s Jordanom i njegovim poslovnim partnerom Nullahom Sarkerom a u Jordanov dio posla spadat će „svjetski marketing i internacionalizacija kluba“. Foley je još jedan američki biznismen koji investira u engleske prvoligaše nakon što je to u svibnju napravio Todd Boehly, vlasnik LA Dodgers, koji je kupio Chelsea. S druge strane, Jordan je još jedna hollywoodska zvijezda koja investira novac u engleski nogomet nakon što su u veljači 2021. Ryan Reynolds i njegov prijatelj, glumac Rob McElhenney, preuzeli vlasništvo nad petoligašem Wrexhamom. Svoj put do vlasništva nad ovim klubom Reynolds i McElhenney su ekranizirali kroz seriju „Welcome to Wrexham“ koja se može gledati na streaming platformi Disney+.

AFC Bournemouth se trenutno nalazi na 14. mjestu engleske prve lige a nakon završetka svjetskog prvenstva prva slijedeća utakmica bit će ona protiv Chelsea u Londonu 27. prosinca. Prva utakmica kojoj će prisustvovati Foley bit će ona 31. prosinca na domaćem terenu protiv Crystal Palacea no nije poznato hoće li joj i Jordan prisustvovati. Jordanov slijedeći filmski projekt je film „Creed 3“ koji je režirao i u kojem glumi glavnu ulogu, a čija je premijera najavljena za 3. ožujka.