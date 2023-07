Snijeg pao u Johannesburgu, neka djeca ga vide prvi put u životu

Na društvenim mrežama stanovnici Johannesburga opisali su snijeg kao “čistu magiju” i “divan početak tjedna”.

Image of children playing in snow in Johannesburg RSA on July 9th 2023. Reminds me of the song ‘If Only I was a Child Again’ by the legendary musician Curtis Mayfield pic.twitter.com/G9myCcZuWj

Posljednji je snijeg padao 2012., a prije toga 2007. godine.

Snijeg u Johannesburgu pada u prosjeku jednom svakih pet godina, a jači snijeg koji se vidio u ponedjeljak javlja se svakih 10 do 20 godina.

Snow day in Johannesburg, South Africa. They say the last time it happened was 10 years ago.

I take it as a blessing to have seen it 😍 pic.twitter.com/2I9pBzQgXI

— Océane KV. MA (@AKVOceane) July 10, 2023