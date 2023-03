FELJTON: Kada je izgubio Trst, Tito se okrenuo Pokretu nesvrstanih

U danima koji su slijedili nakon Staljinove smrti, za vrijeme službenog posjeta Londonu, Tito je odbio jedno rješenje u biti slično onome koje je predložio Eden šest mjeseci ranije, odgovarajući s uobičajenim alternativnim širim spektrom ponuda. Bio je tu još jedan pokušaj da se dođe do nekog izravnog dogovora s Italijom, ali nijedan od njih nije imao konkretnu mogućnost uspjeha. Nakon što je odbijen britanski pokušaj, a onda i američki koji je odmah potom slijedio, zasnovan na teritorijalnoj razmjeni između dvije zone, jugoslavenske su se vlasti, ohrabrene međunarodnim okružjem u kojem se zapadno priznanje Titove uloge poklapalo s popuštanjem pritiska komunističkog bloka, opet ponadale da će dobiti Trst, barem uz neku vrstu talijansko-jugoslavenskog suupravljanja.

Gledajući unatrag, misleći na negativan stav koji je ideja oživljavanja STT-a uvijek prouzročila u zapadnim diplomatskim krugovima, ta nada danas izgleda nerealna. U svakom slučaju, neki dokumenti od velikog značaja – do sada nepoznati historiografiji – datirani u proljeće-ljeto 1953. i s Titovim odobrenjem, utvrđuju bez sumnje da se „u novoj fazi hladnog rata daje mogućnost Jugoslaviji da riješi pitanje Trsta u svoju korist, to jest na taj način da zona A ne bude ustupljena Italiji već da ostane, ili bolje reći da postane neutralna te da se poveže sa Jugoslavijom“. Može se smatrati da je, bar što se tiče Tršćanskog pitanja, velik uspjeh međunarodnog priznanja dobiven Edenovim posjetom Beogradu a zatim i Titovim Londonu, naveo jugoslavensko vodstvo da precijeni važnost koja je ukazana njihovoj zemlji, i podcijeni činjenicu da je dolazak Eisenhowerove vlade koja je zamijenila Trumana izmijenio stav Sjedinjenih Američkih Država prema Jugoslaviji.

Izbor generala Eisenhowera za predsjednika doveo je do nepopustljivog stava prema jugoslavenskom režimu koji je bio komunistički, bez obzira na njegovu prozapadnu orijentaciju. Na diplomatskoj razini tumač ove promjene je bio novi državni tajnik John Foster Dulles, odgovoran za pritisak koji je izvršen na Grčku i Tursku kako bi se izbjeglo da Balkanski pakt dobije vojni karakter. Prema Bekiću, za Dullesa „je bilo poželjnije da Jugoslavija ostane ono što jeste: niti jurišna jedinica europskog komunizma niti Trojanski konj na krilu zapada već […] u jednoj neutralnoj amoralnoj poziciji“. Imajući u vidu ove činjenice, Odluka od 8. listopada 1953, kojom su Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Američke Države najavile povlačenje jedinica iz Zone A STT-a uz odsutnost jamstava o Zoni B, Jugoslavija je doživjela kao izdaju.

Titu i njegovim suradnicima nije trebalo mnogo vremena da se oporave od sloma iluzije od prije samo nekoliko mjeseci, o povratku Jugoslavije u Trst. Kao što to interpretira Bekić, „politička kriza je bila iskorišćena od same Jugoslavije da se distancira od Zapada“. Zapadne kulturne ustanove u Jugoslaviji, koje su tada bile meta vješto usmjerenog narodnog gnjeva, nisu nikada više radile punim kapacitetom. Jedan od prvih javno izrečenih stavova protiv zapadnog kulturnog utjecaja bio je već u svibnju iduće godine kada se Tito u jednom od svojih govora izjasnio protiv jazz glazbe, odnosno protiv amerikanizacije jugoslavenske kulture. Time je izgleda potvrđeno mišljenje o upotrebi krize prouzrokovane Odlukom od 8. listopada kako bi se ubrzao proces uspostavljanja nove geopolitičke ravnoteže koji je počeo Staljinovom smrti – čemu je vrlo brzo poslužio i Đilasov slučaj.

Odnosi sa Sovjetskim Savezom su se u međuvremenu nastavili progresivno poboljšavati. Uz sve rjeđe napade u tisku komunističkog bloka na Jugoslaviju, prestali su i pogranični incidenti s Mađarskom, Rumunjskom, Bugarskom i Albanijom. Uspješan završetak procesa zbližavanja u skladu s očekivanjima Beograda – u kojem se tražilo da Moskva prizna svoje greške, kao i autonomiju Jugoslavije – ovisio je od afirmacije one frakcije u međusobnom sukobu za kremaljsko nasljedstvo koju je predvodio Hruščov. Na diplomatskom bojištu oko Trsta jugoslavenska se aktivnost u međuvremenu usmjerila u dva pravca: postići dogovor sa Zapadom koji bi bar formalno očuvao kredibilitet i imidž nezavisnosti Beograda i dobiti što se više može ekonomske pomoći. To ne znači da su teritorijalni aspekti bili zanemareni, kao što to dokazuje rekonstrukcija pregovora koje je vodio Velebit u Londonu i onih koji su slijedili, ali je bilo jasno da se nije moglo mnogo očekivati s te strane te je dobiveno tek nekoliko četvornih kilometara, samo da bi se pred javnim mnijenjem pokazalo da je ipak izboreno više od samog uključivanja Zone B, kojom je Jugoslavija već upravljala. Analize izvještaja s Velebitovih pregovora u Londonu su dopustile da se utvrdi jedan inovativni element, a to je uplitanje generala Eddlemana. Radi se o bivšem zapovjedniku savezničkih trupa u Trstu, unaprijeđenom 1950. da vodi sektor strateških planova u Washingtonu – u toj je ulozi posjetio Jugoslaviju 1952. – a od svibnja 1954. zapovjednika 4. pješačke divizije u Frankfurtu. Prisutan već na prvim londonskim susretima, poslužio se generalom Lekićem kako bi tajno obavijestio Jugoslavene o krajnjoj granici do koje su zapadne diplomacije bile spremne ići, prijeteći u isto vrijeme ozbiljnim posljedicama u slučaju da se ne dođe do dogovora. Postojanje paralelnog komunikacijskog kanala između Jugoslavije i Pentagona – gdje su s velikim negodovanjem reagirali na primjenu Odluke od 8. listopada – svjedoči o ponoru, do tada neviđenom po svojoj dubini, između vojnih krugova i američke diplomacije. Ova činjenica se može objasniti kao prevladavanje pragmatičnog pristupa u američkim vojnim krugovima, usmjerenog da se u cijelosti iskoristi prednost vojne suradnje s Jugoslavijom u antisovjetskoj kampanji.