Geotermalna energija – budućnost Bjelovara

Nedavno potpisivanje Sporazuma o partnerstvu s Hrvatskim olimpijskim odborom, Hrvatskim plivačkim savezom, Hrvatskim paraplivačkim savezom, Hrvatskim vaterpolskim savezom, Hrvatskim paraolimpijskim savezom i Hrvatskim savezom sinkroniziranog plivanja, Gradu Bjelovaru dalo je vjetar u leđa i potvrdilo veliki značaj njegova projekta Termi Bjelovar, ne samo za taj grad već i za cijelu Hrvatsku. Terme Bjelovar, projekt vrijedan 250 milijuna kuna, niknut će na izvoru dubine 500 metara u naselju Veliko Korenovo, na toploj vodi od oko 32 stupnja, te će biti potpuno samoodrživ, ističu u Gradu Bjelovaru.

„Riječ je o bazenskom kompleksu, prvom u Hrvatskoj koji će koristiti zelene tranzicijske elemente, digitalne inovacije i geotermalnu energiju. Kompleks će imati i olimpijski bazen sa svim propisanim standardima za regionalna, nacionalna i međunarodna natjecanja, tek treći takav u Hrvatskoj“, ističe bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak te dodaje da će sinergija sportskih institucija i jedinice lokalne samouprave potpisivanjem Sporazuma o partnerstvu pokazati pravi smjer u razvoju vodenih sportova u Hrvatskoj, kao i osnivanju nacionalnog olimpijskog i paraolimpijskog centra za te sportove.

Građani, čini se, još nisu svjesni vrijednosti koja teče ispod Bjelovara, no Gradska uprava ne posustaje u tom smjeru koji se u današnja nestabilna vremena sve više pokazuje itekako opravdanim. Topla voda iz Velikog Korenova mogla bi donijeti energetsku neovisnost, ne samo budućim Termama već i budućoj poslovnoj zoni na tom području, poljoprivrednoj proizvodnji i poznatom Bjelovarskom sajmu. Prvi koraci već su napravljeni te se očekuje i gradnja druge bušotine svega par kilometara dalje. Za to je Ministarstvo regionalnog razvoja Gradu Bjelovaru odobrilo dva milijuna kuna za izradu projektne dokumentacije. Zeleno svjetlo tom hvalevrijednom projektu, vrijednom 3,5 milijuna eura, dala je i Europa, i to sufinanciranjem iz programa „Energija i klimatske promjene“, za što su novac osigurali Kraljevina Norveška, Lihtenštajn i Island. Ta bušotina bušit će se na 1500 metara dubine, gdje stručnjaci očekuju vodu od oko 70 stupnjeva.

„Geotermalna energija je bjelovarska budućnost. Prvi projekt korištenja geotermalne energije je prva geotermalna elektrana u Velikoj Cigleni, koja je privatna investicija, drugi projekt su Terme Bjelovar, treći je grijanje zone i razvoj poljoprivrede u Velikom Korenovu. U svakom slučaju, kroz deset godina Bjelovar će zahvaljujući tim projektima biti sasvim neki drugi, moderniji i uspješniji grad“, uvjeren je gradonačelnik Hrebak.

U planu je, otkriva, i četvrti projekt, koji je tek u povojima, no nikako nije zanemariv. Također se radi o bušotini koja bi bila u samom gradu i grijala javne objekte u blizini.