ZUHRA: ‘Uživam voditi program s Končevskim jer on zna što su humor i sarkazam’

Radio Nacional, prvi nacionalni digitalni radio, počeo je 2. kolovoza emitirati program na frekvenciji DAB+ i putem web stranice tjednika Nacional. Ekipi vrhunskih profesionalaca čiji glasovi ponovo odzvanjaju radijskim eterom pridružio se i Zlatan Zuhrić Zuhra

Javnosti poznat kao radijski, filmski, televizijski i kazališni glumac, stand-up komičar i producent radijskih reklama, Zuhra je odlikaš od malih nogu. Osnovnu i srednju školu završio je s 5.0, dobitnik je nagrade “Najbolji učenik u Hrvatskoj”, a diplomirao je 1987. na zagrebačkom Fakultetu elektrotehnike i računarstva i po struci je inženjer elektrotehnike. Tekovine tog vremena bile su radna knjižica, staž i socijalno i tim je putem, kao majstor tona na Televiziji Zagreb, krenuo i Zuhra. No budući da je još kao student 1984. isti posao počeo raditi na Radiju 101, nakon čega je postao dio legendarne postave “Zločeste djece” i radiodrame “Saga o pičekima”, prevladala je kreativna energija koja je Zuhru odnijela u umjetničke vode. Danas je slobodni umjetnik koji je utjelovio niz komičnih likova, a jedna od najpoznatijih televizijskih uloga mu je Aljoša Kapulica u „Večernjoj školi“. Zuhra se okušao i na kazališnim daskama te je s Enisom Bešlagićem odigrao više od 500 izvedbi komedije “Od E do Z”, a s Tinom Sedlarom 140 izvedbi predstave “Ocat i sin”. Kao što je prije 38 godina na Radiju 101 ispred Nenada Dubravca Strica, Ljudevita Grgurića Grge ili Zrinke Vrabec – Mojzeš u tehnici sjedio Zuhra, tako danas sve njihove glasove i glas svog oca na Radiju Nacional budno kontrolira Vjekoslav Zuhrić Vjeko.

„Nakon 38 godina od pojave jedne fascinantne uspješnice poput Stojedinice, koja je bila daleko ispred svog vremena, opet se pojavio jedan takav projekt. On ponovo postaje pokretač razvoja u programskom, ali i u tehničkom aspektu jer je riječ o digitalnom radiju. Iste ljude koje sam sretao davno srećem i danas. S njima se pojavila ista stvaralačka energija, ona se ponovno aktivirala i konačno je došla ta lijepa, pozitivna i silna volja koja stvara nešto novo i važno za naše društvu. Ta me energija upravo i „drži“ jer je u međuvremenu zavladala prava močvara. Ljudi su se uklopili u liberalni kapitalizam, svatko radi svoj posao i baš ga briga što se oko njega zapravo događa. U toj je močvari sve kao normalno, ali nema ničeg što bi čovjeka povuklo, pokrenulo ga, pobudilo mu interes i angažiralo ga. Ljudi radio slušaju u automobilima, žure se na posao, svi su u stresu. Radio je postao nešto što se negdje u pozadini čuje, ali da slušatelja pitate što je i koga čuo, on se za par minuta više toga uopće ne sjeća. Mi smo se ponovo krenuli obraćati slušateljima. Zato je Radio Nacional značajan jer smo opet počeli komunicirati s ljudima. Našim generacijama je druženje bilo važno, druženje je bilo poanta, a toga više gotovo pa i nema. Ta direktna komunikacija je prestala, međutim, očito je da to ljudima fali. Na Radiju Nacional konačno čuješ neke glasove koji se obraćaju ljudima, koji nešto komentiraju, koji imaju svoj stav, i to te mora malo trznut. Zaboravili smo komunicirati s ljudima, a svaki takav potez je bitan. I dan danas znam napisati razglednicu s magarcem, čisto da se ljudi iznenade jer to nisu dobili 20 godina, i svaki put se tome vesele. Mislim da će se neke trajne vrijednosti ciklički opet vratiti – ljudi će opet početi razgovarati jedni s drugima, počet će se družiti, obraćati se jedni drugima. Neki moji prijatelji znaju reći: “Je li, tko tu ima prijatelja, osim iz interesa?” Prevladao je konzumerizam, nema više prijateljstva zato što te volim, zato što si mi drag, to se stvarno gubi. No ljudi počinju osjećati da je takav život bez veze i da je dosadan, da bi se trebali okrenuti jedni drugima i „žlabrat“ o bilo čemu. Biti fizički jedni uz druge. Upravo to pruža Radio Nacional, on živi sa svojim slušateljima i zato će to opet biti jedna velika uspješnica. To je živi program, centar živog svijeta i normalnog života“, ispričao je Zuhra o razlozima svog dolaska na Radio Nacional gdje je već kao tonac radio njegov sin Vjekoslav.

„Sin je došao prvi jer studira audioinženjering, a osim toga je i glazbenik i ovaj posao je za njega idealan. On je sudjelovao u tehničkim pripremama još prije početka emitiranja. Njega to zanima, posjeduje taj nekakav entuzijazam i pronašao se ovdje. Što se tiče našeg odnosa, tu imamo odličnu komunikaciju. Njega je moj rad u medijima više zaticao nego što ga je kao dijete ili tinejdžera zanimao. On dugo nije imao pojma da sam ja bio u „Zločestoj djeci“ ili na OTV-u niti sam mu to isticao. Poziv da se i ja priključim ekipi stigao je od Zrinke Vrabac-Mojzeš. I tako sam prije tri tjedna uletio u jutarnji program i skužio da se radi o dobroj priči, o dobroj vibri koja me baš cijelog ispunjava. Odmah sam se uglazbio s Krešom Končevskim jer on ima tu žicu da zna neku situaciju staviti u pravi kontekst – da bude smiješna, a da istovremeno nije uvredljiva. To je čovjek koji zna što su humor, sarkazam i ironija“, rekao je Zlatan Zuhrić Zuhra.