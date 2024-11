URNEBESNI SPOJ Youtuber pomirio neprijatelje Ozzyja i Britney u hitu ‘…Baby One More Time’

YouTube

Youtuber Anthony Vincent stekao je veliki broj sljedbenika svojim impresivnim obradama pjesama u različitim stilovima i žanrovima.

Ovaj put ujedinio je dvoje glazbenika koji su se posvađali početkom ove godine otpjevavši hit Britney Spears “…Baby One More Time” u metal stilu Ozzyja Osbournea.

Prošlog ljeta, u epizodi podcasta ”The Osbournes”, legenda heavy metala je rekla da mu je “dojadilo” to da pop zvijezde objavljuje plesne snimke na svojim društvenim mrežama, nazvavši to “vrlo tužnim“. Britney mu je tada odgovorila: “Ja ću reći obitelji Osbourne koja je najdosadnija obitelj poznata čovječanstvu da ljubazno odj…!”

Ozzy se zatim slabašno ispričao i rekao: “Jako mi je žao što sam dao takav komentar. Međutim, bilo bi bolje da ne izvodiš isti je…. ples svaki dan. Promijeni nekoliko pokreta!”

Zahvaljujući Anthonyju Vincentu, poznatom i pod pseudonimom Ten Second Songs, sada su se spojili Ozzy i Britney – barem u glazbenom obliku. Jedan njegov pratitelj ga je nagovorio da otpjeva “…Baby One More Time” u stilu Ozzyja Osbournea i on je u tome apsolutno uspio.

Vincent nije izgradio svoj YouTube kanal s 3,5 milijuna pretplatnika bez uloženog truda. Njegovo upečatljivo pjevanje u Ozzyjevu stilu popraćeno je i njegovim sviranjem nekoliko instrumenata i sjanim metalskim solom gitarista Adama Rafowitza.