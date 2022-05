Unuka slavnog redatelja F. F. Coppole režira film o boy bendovima

Gia Coppola, unuka slavnog redatelja Francisa Forda Coppole režirat će film o boy bendovima pod nazivom ‘Superfans: Screaming. Crying. Throwing Up.’.

Film se temelji na knjizi glazbene novinarke Mafrie Sherman ‘Larger Than Life: A History of Boy Bands from NKOTB to BTS’

oppola će koproducirati projekt zajedno s producentskom kućom Jasona Batemana Aggregate Films. Posljednji Coppolin dugometražni igrani film bio je ‘Mainstream’ iz 2020., komedija-drama s Andrewom Garfieldom i Mayom Hawke u glavnim ulogama, a tijekom karijere je snimila i sedam dokumentarnih filmova kao i niz video spotova.