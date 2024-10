ROCK KOLEKCIONAR David Bowie u svom autu držao je slike Picassa i Matissea

British Lion Hollywood CA USA

Glen Matlock, basist bendova Sex Pistols i Blondie, otkrio je kako je pokojni glazbenik David Bowie u svom automobilu držao originalna djela slikara Pabla Picassa i Henrija Matissea u novoj epizodi britanskog glazbenog showa ”Never Mind The Buzzcocks‘’.

Matlock je gostovao u emisiji s glazbenicom Courtney Love i komičarima i glumcima kao što su Joel Dommett i Noel Fielding i prisjetio se kako je završio u Bowiejevom automobilu nakon nastupa u New Yorku.

“S Iggyjem Popom odsvirali smo koncert u klubu u New Yorku i došao je David Bowie. Imao je isti auto kao u filmu iz 1976. ‘Čovjek koji je pao na Zemlju’. Svi smo sjeli u automobil i vozili se avenijom Madison, a ja sam sjedio na koljenu Davida Bowieja jer nisam imao mjesta”, započeo je priču Matlock.

“Pomislio sam da bi Bowie u autu trebao imati kozmetička ogledala, ali nije ih imao. U autu su visjele slike. Pitao sam ga: ‘Čekaj malo, pa to je Picasso, zar ne?’, a on je rekao: ‘Da, jest’.

Tada sam pogledao na drugu stranu i rekao: ‘Čekaj, to je Matisse!’ U njegovu autu… A on je odgovorio: ‘Da’. Rekao sam mu: ‘Pa ti si j….. opasan igrač , a on je izustio: ‘Da, valjda jesam’”, rekao je Matlock i svi su prasnuli u smijeh.

Matlock je nedavno s članovima Sex Pistolsa Paulom Cookom i Steveom Jonesom i pjevačem Frankom Carterom održao koncerte u Londonu, na kojima su svirali pjesme s albuma ”Never Mind The Bollocks”.

Koncerti su prvotno najavljene radi prikupljanja novca za klub Bush Hall u Shepherd’s Bushu, u zapadnom Londonu, jer su njegovi vlasnici trebali prikupiti 42.000 funti putem crowdfundinga kako bi spriječili da se on zatvori.