OD HITLERA DO DIDDYJA Šale koje su otpale s dodjele Zlatnih globusa, neke su urnebesne

Biti voditelj ceremonije dodjele jedne od najvažnijih filmskih i televizijskih nagrada, a to je u ovom slučaju Zlatni globus, nikada nije bio lak posao. Međutim, kritičari se slažu kako je Nikki Glaser bila sjajna voditeljica dodjela Zlatnih globusa koji su održani u nedjelju navečer u Los Angelesu.

Nikki Glaser poznata je komičarka koja je ovog puta pokazala smisao za pošalice na račun slavnih osoba istovremeno slaveći filmske i televizijske uspjehe. Međutim, ona je u ponedjeljak gostovala na radijskoj postaji SiriusXM te je voditelju Howardu Sternu otkrila nekoliko šala koje, iz različitih razloga, ipak nije ispričala u noći dodjela nagrada.

Tako je, primjerice, imala pripremljenu šalu na račun Diddyja koja je glasila „Ovo je posljednji put da ste svi vi okupljeni u istoj prostoriji, sljedeći put će to biti na suđenju Diddyju“. Dva su razloga, objasnila je Nikki Glaser, zašto ta šala nije bila izrečena. Prvi razlog je taj što je već ispričala jednu šalu na Diddyjev račun, drugi razlog je taj što bi s tom šalom optužila ljude koji su prisustvovali dodjeli nagrada Zlatni globus da imaju veze s Diddyjevim zločinima, zbog čega bi se mogli okrenuti protiv nje.

Šala koju nije rekla bila je i ona vezana za film „Konklava“. Ona je glasila „Volim ‘Konklavu’. To je film o izboru novog pape. To je tako topao film. Bitna informacija: Ne treba vam osobna iskaznica da bi ušli na after party filma ‘Konklava’“. Nikki Glaser kaže da su odustali od te šale jer postoji jako puno šala na račun katoličke crkve i pedofilije te je smatrala da nije potrebna još jedna u nizu.

U nedjelju navečer Nikki Glaser se šalila i na račun Adriena Brodyja koji je nagrađen za ulogu u filmu „The Brutalist“. Ona ga je nazvala čovjekom koji je dvaput preživio Holokaust jer je glumio u dva filma s temom Holokausta, a to su „Pijanist“ i „The Brutalist“. No, bio je predviđen i nastavak te šale koji je glasio „Ako bi Adrien Brody mogao putovati u prošlost, zahvalio bi bebi Hitleru na svojoj karijeri“. Nikki Glaser rekla je kako joj se taj nastavak šale jako sviđao, ali ga nije izgovorila jer joj je njen asistent, pripadnik generacije Z, rekao da uopće ne kuži tu šalu odnosno poveznicu s Hitlerom. Mislila je, tvrdi, kako cijela generacija Z neće shvatiti tu šalu pa je odustala od nje.

Odustala je i od šale koja glasi „Glen Powell nominiran je večeras za film ‘Hit Man’. Tko bi rekao da će ipak biti tek drugi najseksepilniji ubojica u Americi?“. Tu se Nikki Glaser namjeravala referirati na Luigija Mangionea, mladića koji je prije mjesec dana ubio izvršnog direktora UnitedHealthcarea Briana Thompsona. Luigi Mangione je vrlo zgodan, ali Nikki Glaser je zaključila da je javnost već zaboravila na njega te da publika ne bi shvatila na koga se misli.

Nije prošla ni šala na račun Timothée Chalameta koji je bio nominiran za ulogu Boba Dylana u filmu „Potpuni neznanac“. Nikki Glaser trebala je reći „Timothée Chalamet uzeo je lekcije iz sviranja gitare, dijalekta, pokreta i pjevanja kako bi postao Bob Dylan. S druge strane, Bob Dylan je postao Bob Dylan na staromodan način: heroin i autizam“.

Planirana je bila i šala na račun Aleca Baldwina i nesreće na snimanju njegovog filma „Rust“ kada je ubijena snimateljica. „Michael Keaton je bio sjajan u filmu ‘Beetlejuice Beetlejuice“. Nažalost, Alec Baldwin nije se vratio u taj film kako bi glumio duha jer je bio zauzet stvaranjem duha“. Razlog zbog čega je ta šala otpala bio je taj što je Nikki Glaser smatrala da je previše zlobna.

Radijski voditelj Howard Stern također je pitao Nikki Glaser koliko je bila plaćena za ovaj posao s obzirom na to da je Jerrod Carmichael, koji je vodio dodjelu Zlatnog globusa prije dvije godine, objavio kako mu je honorar iznosio pola milijuna dolara. Ona je odgovorila kako je dobila manje, ali će dobiti više sljedeće godine jer je uvjerena kako će je ponovo angažirati.