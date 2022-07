Koprivnica je postala središte rock i punk kulture

Svaki grad ima svoju rock scenu, ali ponekad ona toliko naraste da grad postane poznat po njoj. Poput riječke rock scene koja je postala dio imidža tog grada, a izvođači poput Leta 3, Grada, Laufera, Urbana i Parafa dio su hrvatske kulture. Ili zagrebačke, vinkovačke i splitske rock scene. Tako se posljednjih nekoliko godina neočekivano probila i koprivnička rock scena. Korak po korak, potiho, a danas su u centru pažnje ljubitelja rocka. Koprivnica ima jaku diskografsku kući Intek Music s međunarodnim diskografskim izdanjima, jedan od vrlo cijenjenih open air rock festivala RockLive na kojem ove godine od 28. do 30. srpnja nastupaju Hladno pivo, Goran Bare i Majke, Elemental, Repetitor, Krankšvester, Z++, Grše i drugi. Imaju i međunarodni jazz festival Fest Jazza koji će se ove godine održati 8. i 9. srpnja uz gostovanje brojnih izvođača. Već desetljećima imaju popularnu prodavaonicu ploča i knjiga Šareni dućan koja objavljuje i diskografska izdanja. Imaju i klub FUNK koji je ime dobio po udruzi koja ga vodi, Forum udruga nezavisne kulture, osnovana kao savez četiriju udruga koje djeluju u različitim sektorima civilnog društva.

Osim što je Koprivnica poznata po kompaniji Podravka, poznata je i po pop punk grupi Overflow koja je ostvarila respektabilan međunarodni uspjeh i objavila desetak diskografskih izdanja. Nedavno je održan i Dalibor Trojak Show Metal Fest koji je mnoge oduševio. U Koprivnici će se od 8. do 11. rujna održati i Konferencija nezavisne kulture koja je zamišljena kao godišnje okupljanje publike i aktivnih sudionika domaće nezavisne scene, uz koncertni, kazališni i likovni program. I to besplatno za sve posjetitelje s ciljem da se jednim godišnjim okupljanjem napravi svojevrsna ‘’revizija’’ scene, skenira trenutna situacija i razgovara o zajedničkim ciljevima. U Koprivnici postoji niz glazbenika koji su zbog svoje kvalitete privukli pažnju javnosti: The Gentleman, Anna Moor, Ogenj, Eric, Medium Soft Cat, Rodeo, LoM, Skotni vrag, Konrad Mulvaj, The Haze i Ivan Grobenski, čiji se album ‘’Siromahi i lazari’’ našao među najboljim albumima objavljenim 2021. godine i koji je svirao s grupama Moskau, Suho, Grlo Nos, Seine, Miroslav i Gordana Evačić, Go No Go, Klinika Denisa Kataneca, Dimitrije Dimitrijević, The Gentleman, Eric, Trobecove krušne peći… Njegov otac Tihomir Tiki Grobenski jedan je od osnivača punk rock grupe Don’t koja je obilježila devedesete godine u Koprivnici. Medijsku podršku imaju gotovo svi glazbenici iz Koprivnice zahvaljujući radijskim postajama Glas Podravine i Radio Drava. I to u mjestu koje broji nešto više od 20.000 stanovnika.

Jedan od ljudi koji je zaslužan za razvoj nezavisne kulture, rock scene i festivala RockLive je Denis Koščak, predsjednik udruge RockLive kojeg smo pitali zbog čega su muzičari i bendovi iz Koprivnice iskočili iz prosjeka hrvatske muzičke scene posljednjih nekoliko godina. „Ovo je pitanje o kojem i mi često razgovaramo. Nedavno sam čak dobio ideju da se snimi dokumentarac na tu temu. Šalimo se da je nešto u hrani, s obzirom na prehrambenog diva koji dolazi iz Koprivnice, ali pravi odgovor još nismo pronašli. Vjerujem kako je stvar u spletu okolnosti koje dovode do takvih stvari. Činjenica je kako Koprivnica njeguje ponajviše svoju glazbenu scenu već desetljećima, bilo je velikih uspona i velikih padova, ali ona je uvijek tu. Sada kada su neki iskočili, već postoje oni mladi koji se na njihovu mjestu žele vidjeti za par godina. Mislim da je stvar i do prostora, a to smo uvijek i zagovarali. Prostor poput FUNK-a je mjesto okupljanja, razmjene ideja i doslovno pozornica za prezentaciju svog rada. Kad glazbenici imaju to, a kada im u grad istovremeno dolaze brojni glazbenici iz drugih sredina, koje imaju priliku gledati, sve to pokreće taj kotač razvoja. Tako je više faktora utjecalo na ovu situaciju, a na nama je da sada to održavamo što je dulje moguće.“

Koščak vodi udrugu FUNK koja je u Koprivnici inkubator nezavisne scene. „FUNK je nastao kao želja udruga s područja nezavisne kulture da dobiju svoj prostor u kojem će nesmetano moći provoditi aktivnosti. Do tada su ih održavale u različitim javnim i privatnim prostorima, ali svima je bilo jasno kako takva priča nije održiva. Inicijativom udruga i podrškom bendova pokrenuta je komunikacija s Gradom, a onda je 2014. osnovan savez udruga. S programima se krenulo polagano, povremeno bi se održavale neke aktivnosti, uglavnom koncerti, a prekretnica je bila 2018. kada je FUNK dobio sredstva iz fonda Europske unije. Osiguranim sredstvima kupljena je oprema potrebna za realizaciju programa i krenule su brojne aktivnosti. U prostoru se održavaju različiti programi, preko tjedna traje škola sviranja gitare, bas gitare, bubnja te tečaj pjevanja, održavaju se radionice tehničke i audioprodukcije, scenske rasvjete, suvremene fotografije, radionice recikliranja, filmske večeri, izložbe, ovo nas ljeto očekuje ciklus dramskih radionica te radionica animiranog filma. Tu su i brojni koncerti i festivali koji dio svojih aktivnosti održavaju u FUNK-u, poput festivala FIUK, Street Art Festivala i RockLivea.“

FUNK funkcionira kao savez četiriju udruga: Mamuze, Kopriva, RockLive i Atelieri Koprivnica. Udruge pojedinačno ili zajednički provode svoje aktivnosti i planiraju smjer razvoja. Financijska sredstva osiguravaju se putem javnih poziva Grada, Županije, Ministarstva te fondova Europske unije i donacijama. Cilj FUNK-a je razvijati nezavisnu scenu u Koprivnici, biti društveno-kulturni centar koji okuplja različite organizacije i pojedince te tako poboljšavati kvalitetu života svojih sugrađana. Stoga ne čudi da je Koprivnica s godinama postala zanimljiva po svojim glazbenicima i glazbenim događajima. Jedan od pionira koprivničke rock scene koji danas ima status ‘’zaštićenog svjedoka’’ kulturne baštine Koprivnice je Goran Živković Žika, frontmen grupe Overflow, danas pedagog u osnovnoj školi koji je ispričao kako je izgledala Koprivnica kasnih osamdesetih i početkom devedesetih kada su oni počinjali.

„Vrlo, vrlo teško mogao bih usporediti ta dva potpuno različita svijeta i dva potpuno različita vremena. Rekao bih da je u našim počecima nedostajala bilo kakva kulturna infrastruktura i da je cijela scena nastala u prostorima za probe. U podrumu kod našeg bubnjara Dade i njegovih strpljivih roditelja, u Herešinu, prigradskom naselju gdje su u kući s kozama probe imali Running Party i Analna psorijaza i u radionici bicikala kod Tikija, gdje su probe imali Don’t. Jer drugačije i nije moglo biti. Nije bilo nikakve podrške Grada, nije bilo kluba, nije bilo udruga, svega toga što je danas itekako prisutno. Tako da su razlike ogromne. Naravno, bilo je i nekih prednosti u odnosu na današnje vrijeme. Nije bilo cajki, klinci su slušali rock’n’roll, bilo je puno interesa za punk. Nije bilo ni interneta da ti rasipa pažnju pa je postojalo puno više osobnih odnosa i kontakata, puno više druženja uživo. Bez obzira na sve te razlike, mislim da je važnije ono što je slično, a to je da Koprivnica u cijelom tom razdoblju ima živahnu scenu koja povremeno izrodi nešto stvarno jako dobro. Ponosan sam na koprivničku scenu jer mislim da smo kao mali grad dali neproporcionalno puno više što se tiče urbane kulture.“

Dobar dio urbane kulture čini i sve cjenjeniji jazz festival Fest Jazza za koji je zaslužan Marin Hraščanec i njegova supruga Helena Hraščanec koja povremeno pjeva i prateće vokale. Dugogodišnji je glazbenik i glazbeni producent, vlasnik diskografske kuće Intek Music i član organizacijskog odbora jazz festivala Fest Jazza. „Fest Jazza ove godine bilježi osmo izdanje. Ujedno, ove godine proslavljamo 25 godina kontinuiranog djelovanja udruge Jazz klub Koprivnica. Započeli smo s ciklusima koncerata Jazz From The Woods koji se održavaju i danas, tijekom cijele godine. U njima smo ugostili gotovo sve hrvatske jazz glazbenike, mnoge europske glazbenike, ali i one iz ostatka svijeta, Amerike, Azije… Takvo organizacijsko iskustvo dovelo nas je do Fest Jazza. Fest na kajkavskom znači ‘puno’. Fest Jazza će ove godine u Koprivnicu dovesti gotovo dvjesto glazbenika na pozornicu. Od stranaca bit će zastupljeni talijanski, mađarski i slovenski izvođači, zato naš festival nosi naziv ‘international’. Moram naglasiti da je ljudski faktor, bolje rečeno volonterska upornost i strast, najzaslužniji za ovako dugotrajnu i uspješnu promociju jazz glazbe u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Navest ću samo neka od poznatijih imena glazbenika koji su svirali u Koprivnici: Martin Drew, Ameen Saalem, Mike Moreno, Johnatan Hoard, Reggie Workman, Nasheet Waits, Jan Gunnarhoff, Gabor Bolla, Bodhisattwa Gosh, Sharon Clark, Snore Kirk itd. Ipak, uređivačka politika festivala fokusirana je na mlađe aktualne europske izvođače koji još nisu velike zvijezde, a koji su nas zaintrigirali svojim duhom i umijećem.“

Diskografska kuća Intek Music osnovana je 2017. i u svom katalogu ima respektabilnu brojku sjajnih glazbenika, među kojima se nalaze The Gentleman, Valerija Nikolovska, Miroslav i Gordana Evačić, Ivan Grobenski, Anna Moor, ali i hvaljeni progresivni indijski jazz sastav The Bodhisattwa Trio. „Godine 2017. osnovana je glazbena nakladnička etiketa Intek Music u sklopu poduzeća Intek Croatia koje se bavi i distribucijom audioopreme te audio i koncertnom produkcijom. Glavna djelatnost Intek Musica je izdavaštvo i distribucija i promocija glazbenih izdanja, ali izvođačima pružamo i usluge studijskog snimanja, produkcije, masteringa, promocije, odnosa s javnošću, bookinga, snimanja videospotova itd. Intek Music osnovao sam sa suprugom Helenom koja je vrlo zaslužna za mnoge segmente posla kojim se bavimo, naročito u organizacijskom i distribucijskom smislu. Usudio bih se reći da je baš njena upornost dovela do mnogih lijepih rezultata u izdavaštvu i organizaciji Fest Jazza. Razlog osnivanja Intek Musica ponajviše vidim u brojnosti izvođača koji su na neki način bili upućeni na nas, kao glazbenici ili prijatelji. Bilo je i više nego očito da potreba za izdavačem u Koprivnici postoji, da naši glazbenici trebaju vrlo važnu i snažnu podršku. Kasnije su nam se pridružili i glazbenici iz drugih krajeva Hrvatske, regije, ali i iz daleke Indije.“

Iako je zadovoljan dosadašnjim poslovanjem, istaknuo je jedan moment koji muči mnoge hrvatske glazbenike i diskografe koji se žele predstaviti publici. „Bili bismo puno zadovoljniji poslovanjem kad bi medijski prostor, prvenstveno mislim na radijski program, bio otvoreniji prema kvalitetnim hrvatskim izvođačima, bez obzira na jezik na kojem pjevaju. Također smatram da su i manje izdavačke kuće u diskriminirajućem položaju u odnosu na ‘major labele’, umjesto da glavni kriterij bude kvaliteta ponuđenog sadržaja. Ta se slika polako mijenja, ali još uvijek presporo.“ Marko Lucijan Hraščanec, odnosno The Gentleman, sin je Marina Hraščaneca i profesor saksofona i dirigent puhačkog orkestra album, a njegov album ‘’Hide & Seek’’ prošle godine našao se među najboljim albumima objavljenim u 2021. i krajem godine bio je nominiran za Večernjakovu ružu u kategoriji novo lice godine. Njegov brat je Rajnard Hraščanec koji pohađa prestižnu glazbenu akademiju Royal Northern College of Music u Manchesteru.

Prije nekoliko godina pokrenuli su i live session nastupe ‘’Moonlight Session’’ s brojnim glazbenicima, a vidjeli su ih i čuli brojni korisnici društvenih mreža jer se ‘’Moonlight Session’’ prikazuje na YouTubeu. Nastupi se snimaju uživo i to na prekrasnoj lokaciji Vinice, na brežuljku s pogledom na Koprivnicu. „Scena se nalazi iza naše kuće. Ne bih lagao kad bih rekao da je ideja došla sasvim slučajno jedne večeri uoči pomrčine Mjeseca. Srećom, prepoznali smo potencijal predivnog backgrounda, s pogledom na grad koji u večernjim satima izgleda poput Los Angelesa. Na licu mjesta u tom su se trenutku tamo zatekli glazbenici, ali i videosnimatelj Dinko Šimac iz Beyond Pines Films s kojim smo već tada kao Intek Music imali odličnu suradnju. Već nakon prve epizode koja je za mnoge bila vrlo emotivna odlučili smo krenuti dalje i razvijati naš kanal na YouTubeu. Trenutno Intek Music i Beyond Pines Films na projektu rade brojni volonteri koji nam pomažu u realizaciji. Cijeli se koncept do sada razvio u program koji ugošćuje glazbenike iz Hrvatske i regije. Često se glazbenicima gostima u izvedbi pridružuje i tzv. Moonlight Sessions band koji je sastavljen od nas i naših najbližih suradnika. Veliku pažnju posvećujemo kvaliteti zvuka i slike. Do sada su nastupili Anna Moor, The Gentleman, LiVaDa, Rens Argoa, Ivan Grobenski, Zack Dust, Miroslav i Gordana Evačić, Nina Bajsić, Bernarda Brunović, Fran Vasilić, Eric Vidović, Gungula i slovenski duo Zalagasper, a pred objavljivanjem su nove epizode bendova Mangroove i Chui“, rekao je Hraščanec.

‘Kulturnu su politiku pokrenuli ljudi koji se bave kulturom, a ne političari. Oni su samo mudro prihvatili taj ples. I to tako treba i biti’, kaže Goran Živković Žika

Glazbeni kritičar Ivan Laić nije iznenađen činjenicom da sve više dobrih glazbenika dolazi iz Koprivnice. „Ne mislim da je to nešto novo. Koprivnica je oduvijek bila grad bogat talentom, samo taj talent u današnje internetsko doba lakše prodire do svoje publike. Ali je tamo stasala mlada generacija briljantnih izvođača i umjetnika i kad bih na trgu bacio kamen naslijepo, sigurno bih pogodio nekog s talentom. Potrebna im je platforma, poligon za predstavljanje talenta. U većini naših gradova mladi i nemaju koncertni prostor. Potrebno je mladima, poduzetnima i sposobnima dopustiti da sami stvaraju svoj program. Potrebno je imati te mlade, poduzetne i sposobne koji će taj program pametno osmisliti i predano voditi, prijavljivati se na natječaje i sve drugo. Iznad svega potrebno je imati kvalitetne izvođače koje ćeš predstaviti, bez toga je sav trud uzaludan.“ Marin Hraščanec istaknuo je da Koprivnica nije veliki grad i da su ljudi koji dijele interese za glazbu u takvoj sredini nužno upućeni jedni na druge, tako da je u Koprivnici prisutna pozitivna kreativna klima. Živković smatra da ljudi koji brinu o kulturi trebaju naučiti kako se najbolje brinuti o njoj, kako najbolje komunicirati prema gradskim vlastima, kulturnim institucijama, izvorima financiranja. „Koprivnica je odabrala put kvalitetne kulturne politike. Važno je reći da su tu kulturnu politika pokrenuli ljudi koji se bave kulturom, a ne političari. Oni su samo mudro prihvatili taj ples. I to tako treba i biti. Potrebna je želja i entuzijazam, upornost i guranje glave kroz zid, a u tome svemu treba puno znanja, dobrih odluka, strpljenja i prihvaćanja neuspjeha kad se dogodi. Naravno, bez dobrih, autentičnih, zdravih, pametnih muzičara s mudima nema ništa od toga.“

Suradnja s čelnim ljudima Koprivnice postoji, što nam je potvrdio i Koščak napomenuvši da suradnja može uvijek biti bolja, ali i da je dosadašnja suradnja bila vrlo dobra.