Gitare Paula McCartneyja, Rolling Stonesa i Slasha na humanitarnoj dražbi za pomoć Ukrajini

Julien’s Auctions koji priprema dražbu pod nazivom ‘Gibson Guitars For Peace Ukraine Relief’, prikuplja ponude do 11. listopada za dražbu koja će se održati uživo od 11. do 13. studenog u Hard Rock- u New Yorku. Kompletan prihod od dražbe namijenjen je za pomoć Ukrajini.

Legendarni član Beatlesa, osamdeset godišnji Sir Paul McCartney tim je povodom izjavio: “Sretan sam što mogu staviti na dražbu ovu svoju prekrasnu gitaru za dobrobit dragih ljudi Ukrajine. Nadam se da će im pomoći u ovoj agresivnoj ruskoj invaziji.” Slash iz grupe Guns N’ Rosesa, rekao je: “Čast je predstavljati hrabru suverenu državu Ukrajinu. Ponosan sam što ih podržavam tijekom ovog sukoba.”

Nekoliko bendova i umjetnika nastupalo je ove godine s Gibson gitarama u bojama ukrajinske zastave u znak solidarnosti s ratom razorenom zemljom. Gibson je također stvorio ograničeni set od četiri električne gitare ‘Guitars For Peace Les Paul Custom’, koje dolaze s knjigama s potpisima brojnih glazbenika, uključujući Chica, My Chemical Romance, The Vaccines, pa čak i holivudskog glumca Jasona Momoa.