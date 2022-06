FELJTON: Slavonija je četiri godine živjela u strahu od zloglasnog Čaruge

Komunistički ideali, Čarugi nisu bili toliko važni koliko zadovoljavanje osobnih, tj. materijalnih vrjednota. Zbog toga je sa svojim vršnjacima, koji su imali između 18 i 28 godina, krenuo u pljačkaške pohode u mala slavonska sela, koja su imala do 2000 stanovnika. Mudro preodjeveni u oružnike, Čaruga i njegovi ortaci su mogli stvarati zbunjenost prema žrtvama, koje nisu u prvi tren mogle prosuditi je li riječ o pravim oružnicima, kojih je u selima zaista bilo, ili su to bili razbojnici. Uspješnost prvih pljački prometnule su Čarugu u jednoga od vođa družine, a tomu je konačno presudila smrt Bože Matijevića. Od tada družina gubi svoj zelenokadraški karakter te postaje razbojničkom skupinom, koja je najčešće pljačkala između proljeća i jeseni, dok je tijekom zime bila raspuštena. Kako bi se dodatno osigurao, Čaruga je morao promijeniti identitet, već od odlaska s bojišta pa i tijekom pljački. Očito je bio vrlo sposoban i snalažljiv čovjek, gdje mu je u jednu ruku i sreća bila naklonjena, ali i praktična sposobnost te znanje za izvođenje takvih djela, koje je stekao od najranijih dana. Čarugi u pljačkama nije toliko bila bitna narodnost, nego količina plijena i lakoća njegove dostupnosti, tj. otimanja. Počinio je ukupno 28 zlodjela, ukravši ukupno 331.130 jugoslavenskih dinara, 492.645 austrougarskih kruna te 338 američkih dolara, što gotova novca, što vrijednosti ukradenih stvari. Zbog toga je osobno ubio čak 15 ljudi. Oružnici su mu mogli teško ući u trag koliko zbog promjena osobnih podataka, toliko i zbog njegove spretnosti u izvođenju zlodjela. No, i tomu je morao doći kraj. Njegova bahatost i omiljenost, koju je dokazao u raznim pismima, koja su uspjela ostati sačuvanima, koštala ga je uhićenja. Pogriješio je jer nije uspješno mogao rasporediti želju za luksuzom i činjenicu da je do toga luksuza dolazio na temelju pljački sela i bogatih seljaka. Sva ta imena kojima se predstavljao izazvala su najveću sumnju oružnika, koji pri njegovu uhićenju nisu bili ni svjesni da su uhitili najvećega razbojnika toga doba.

Upravo je zbog toga Čarugin odvjetnik Bujher na raspravi rekao: „Ne treba zaboraviti, gospodo suci, da su zločinačka djela moga štičenika nastala u vremenu potpune političke i socijalne anarhije, u društvu koje je i samo, u ratnoj i poratnoj psihozi, izgubilo pravi osjećaj i etičku spoznaju. Ako to društvo ima savjesti, neka sudi i sebi.“ Sve se te promjene reflektiraju upravo na njegov karakter, koji postaje njima uvjetovan. U Čaruginom slučaju imamo još jednu otegotnu okolnost po pitanju njega samoga, a to je njegovo loše zdravstveno stanje i zaraza sifilisom. Koliko god imao novaca, toliko ga je vlastito tijelo kažnjavalo. To se najbolje manifestiralo kada se sifilis razvio u latentnu fazu. Iako je on nastojao prikrivati bolove i držati opće zdravstveno stanje pod kontrolom, to ga je pratilo i tijekom najvećih pljački i tijekom iščekivanja što blaže kazne. Patologija njegova slučaja ide u toliku krajnost da on tijekom čitavoga sudskoga procesa poriče svako od djela za koje je bio optužen. Međutim, kako se proces približavao kraju, sve je više bio svjestan da će ga dostići smrtna kazna. Čarugin odvjetnik Bujher mu je na neki način uspio produljiti život od lipnja 1924. do veljače 1925. tako da je čitav slučaj bio poslan na razmatranje u Zagreb i Beograd. Međutim, postavlja se pitanje bi li Čarugino zdravstveno stanje ipak izdržalo čitavu zatvorsku kaznu za koju je mogao biti osuđen, a da nije bilo tolikoga inzistiranja vlasti za njegovim vješanjem? Čin Čarugina vješanja trebao je biti opomena svima onima koji su se ogriješili o zakon i red Kraljevstva SHS. No, baš kako je odvjetnik Miškulin rekao, čir na tijelu nije mogao izliječiti zaraženo tijelo. Stoga, to je bila samo prividna opomena strogosti sustava, koji je u stvarnosti bio toliko labilan, da gotovo četiri godine nije uspio zaustaviti Čarugine ubijačke i pljačkaške pohode.

Jovan Stanisavljević Čaruga zaista je bio živa i istinita personifikacija konteksta vremena i prostora u kojemu je živio. Sa svjetovnoga gledišta Čaruga je obični zločinac, a sa gledišta prava i kriminalne znanosti apsolutno prava antisocijalna pojava, kako je za njega rekao odvjetnik Vladimir Bujher. Gotovo je nevjerojatno koliko je njegov lik i djelo mogao motivirati tolike priče, koje se u današnje vrijeme čine nevjerojatnima, a opet stvarnima s obzirom na vrijeme i prostor u kojemu je Čaruga živio.

Jovo Stanisavljević postaje Nikola Drezgić

Nakon raspada Kola, Čaruga je živio u Andrijevcima i Vinkovcima. Predstavljao se kao Nikola Drezgić, trgovac domaćih životinja iz Gračaca, a uspio je krivotvoriti osobne dokumente uz pomoć poznanika iz Like, kako bi dokazao svoj nezločinački identitet. Iskoristio je dokumente izvjesnoga Nikole Drezgića, koji je otišao na školovanje u Beograd i dugo se nije vratio. S obzirom na to da je imao zdravstvene probleme zbog sifilisa, otišao je na liječenje u zagrebačku bolnicu Milosrdnih sestara. Međutim, u bolnici nije dugo boravio jer se bojao da bi ga netko mogao prepoznati i uhititi. Zbog toga je otputovao u Liku. No, prije nego je otišao, poslao je zagrebačkoj oružničkoj postaji pismo sljedećega sadržaja:

„Gospodo žandari! Uzalud se trudite da me pronađete i uhvatite! Ja sam nevidljiv! Ako me ipak negdje sustignete i napadnete, raznijet ću vas bombama. Jovo Čaruga.“

Boravio je i u Gospiću i Otočcu. Tamo je otišao u vojni odsjek i predstavio se kao Nikola Drezgić. Zamolio je da mu se izda uvjerenje da je odslužio vojsku. I zaista, 5. rujna 1923. je dobio uvjerenje br. 15.893 na ime Nikola Drezgić. Tako se mogao legalnije i slobodnije predstavljati u javnosti te stvarati poznanstva. Od 1. listopada 1923. se pod tim lažnim imenom prijavio u Vinkovcima, gdje je živio u kući pekara Ivana Abela. Njegova kuća bila je netom izgrađena prizemnica u tadašnjoj Vinkovoj ulici, koja je usporedna s Kolodvorskom ulicom blizu rijeke Bosut. Abel je Čarugi kuću iznajmio za 4 000 kruna mjesečno. Susjedi su ga opisivali kao dobroga čovjeka koji je bio škrt. Abel je za njega rekao da ga nikada nije vidio da pije alkoholna pića, nego već himbersaft ili čaj. Kada se Čaruga selio u kuću, hvalio se Abelu da će urediti kuću „kao grof (…) dok mu tetka pošalje novaca iz Amerike“. Međutim, Čaruga nije mogao pobjeći od svoje zločinačke prošlosti, koja ga je u stopu pratila. Naime, gradski senator u Vinkovcima, dr. Josip Fulanović, bio je 1919. upravitelj zemaljske kaznionice u Mitrovici. Čaruga je tada bio ondje u zatvoru, odakle je iste godine i pobjegao. No, njega to nije spriječilo da se početkom rujna 1923. pojavi u vinkovačkom gradskom poglavarstvu i susretne se sa Fulanovićem. Obukao se u uredno građansko odijelo i predstavio kao Nikola Drezgić, koji je vojni liferant. Identificirao se ugovorom, koji je sklopio s drinskom divizijom u Valjevu zbog vojnih nabavki za vinkovačku posadu. U gradskom poglavarstvu trebao je dobiti državni biljeg, kako bi taj dokument bio vjerodostojan, što je i dobio.