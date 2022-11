Elon Musk hvalio se ‘krađom’ ideje od “Monty Pythona”. Poklopio ga pythonovac Eric Idle

Elon Musk počinje pokazivati simptome tzv. ‘Peterovog načela’ koje kaže da “svatko prije ili kasnije dosegne razinu vlastite nesposobnosti.” Nakon nekoliko neuspjelih pokušaja medijacije u politici, čini se da se isto događa sa Twitterom kojeg je kupio nakon vrlo neizvjesnog procesa preuzimanja kompanije.

Potez kojim pokušava sanirati gubitke koje Twitter proizvodi na dnevnoj razini, sastoji se, uz otpuštanje velikog broja zaposlenika, i naplatom dodatnih usluga i ‘povlastica’ vlasnicima računa. Svoju odluku pokušao je pravdati i twettom u kojem se poziva na skeč Monty Pythona.

“Totalno ukradena ideja o naplaćivanju uvreda i svađa od Monty Pythona”, napisao je uz video Monty Pythona Elon Musk.

Kao što nitko ne očekuje, tako ni Musk nije očekivao “španjolsku inkviziciju” u obliku pytonovca Erica Idla koji mu je odgovorio primjerenim sarkazmom.

So you're allowed to steal but you wish to charge us to verify who we are? Good luck with that then. https://t.co/9a0RgFK3xv

— Eric Idle (@EricIdle) November 2, 2022