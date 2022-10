Čak 40 NBA igrača ima ugovor na 30+ milijuna dolara, samo pet nogometaša su u tom rangu

Najveće zvijezde europskih nogometnih klubova zarađuju enormne svote novaca, međutim njihovi se prihodi ne mogu uspoređivati sa zaradama najboljih NBA košarkaša. Kyllian Mbappe, Leo Messi, Cristiano Ronaldo i Neymar su nogometaši koji će ove godine zaraditi više od 30 milijuna dolara, uz Erlinga Haalanda koji će također, uz očekivane bonuse, ući u taj klub. Istovremeno, u NBA više pod 40 košarkaša će zaraditi barem 30 milijuna dolara. Međutim, čak niti visina ugovora ne čini najveću razliku između NBA i nogometaša – zarade od reklama i sponzorskih ugovora su ono što košarkašima donosi još veću prevagu u odnosu na nogometaše europskih klubova.

Top annual earners in the NBA:

Procjena koju donosi Sportico govori da će 15 ukupno najplaćenijih (ugovori plus sponzorstva) NBA košarkaša ove godine zaraditi ukupno 969 milijuna dolara, dok će 15 najplaćenijih nogometaša biti na „samo“ 755 milijuna. Iza njih su NFL igrači s 675 milijuna dolara i MLB igrači s 541 milijun dolara ovogodišnje zarade. Golf igrači, njih 15 najbolje plaćenih, uprihodit će 399 milijuna dolara, a 15 tenisača zaradit će 355 milijuna. Od spomenutih 969 milijuna dolara NBA košarkaši će 35 posto zaraditi od raznih sponzorstava i drugih prihoda. Treba naglasiti i da tenisači najmanje zarađuju na terenu, njih 15 ukupno 57 milijuna, ali im zato zarada izvan turnira ide na ogromnih 298 milijuna dolara, što znači da samo NBA košarkaši zarađuju više.

Pojedinačno, LeBron James zarađuje najviše, ukupno će mu ove godine na račun sjesti 119.5 milijuna dolara, od toga oko 75 milijuna dolara od sponzorstava i raznih drugih poslova i ugovora, najveći dio mu donosi Nike, oko 40 posto prihoda koje zarađuje izvan terena. dok će ga ovogodišnji ugovor s Lakersima učiniti bogatijim za 44.5 milijuna dolara.

Iza LeBrona slijede Steph Curry sa 48.1 milijuna od ugovora s Warriorsima i 45 milijun drugih prihoda, Kevin Durant s 43 plus 48 milijuna dolara, Giannis Antetokounmpo s 42.5 odnosno 48 milijuna dolara te Russell Westbrook s ugovorom od 47.1 i dodatnih prihodima od 25 milijun dolara. Vrijedi spomenuti da je tek na 15. mjestu Luka Dončić koji će ove godine od Dallasa zaraditi 37.1 milijun ali će sa strane zaraditi „tek“ 8.5 milijuna, dok Nikole Jokića nema među 15 igrača s najvećom zaradom.

🚨 Paris Saint-Germain have just offered a new contract extension to Kylian Mbappé:

• €50m-a-year salary after tax

• €100m loyalty bonus

• 2 year contract until June 2024

(Source: Le Parisien) pic.twitter.com/d4UltyScUs

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 1, 2022