“Blinding Lights“ The Weeknda je postala najstreamanija pjesma svih vremena na Spotifyu

Pjesma The Weeknda ‘Blinding Lights’ prestigla je Eda Sheerana s pjesmom ‘Shape of You’, koji je držao tu poziciju od 2019. godine i postala Spotifyjeva najstreamanija pjesma svih vremena.

Hit singl Abela Tesfayea iz 2019., ‘Blinding Lights’ odnosno The Weeknda, do sada je ostvarila nevjerojatnih 3,332 milijarde streamova na servisu Spotify, neznatno ispred Sheeranove pjesme ‘Shape Of You’. Dvije pjesme ujedno su jedine dvije pjesme koje su prošle tri milijarde streamova na Spotifyu.

Pred kraj 2021., ‘Blinding Lights’ je i službeno proglašen najvećim američkim Billboard Hot 100 singlom svih vremena. Pjesma, koja se pojavila na Tesfayevom albumu ‘After Hours’ i objavljena krajem 2019., provela je više od 100 tjedana na top listama, te s trona skinuo Chubby Checkera iz 1960. godine s pjesmom ‘The Twist’. U Top pet je proveo 43 tjedna, u Top 10 57 tjedana i u Top 40 86 tjedana.